Sos infermieri di famiglia, ne servono 50mila entro il 2026

Tempo di lettura: 2 minutiE’ sosdi: a 5 anni dalla legge 34 del 2020 che istituiva questa figura professionale attiva nelle Case di Comunità e nelle Centrali operative territoriali (Cot), sono solo 3.000 gliassunti, a fronte di un fabbisogno indicato in 9.600 proprio dalla legge, considerando pensionamenti, dimissioni e fuga all’estero. Ma il gap è ancora superiore se si considera che per rispettare i parametri del Pnrr ne servirebberoil. A lanciare l’allarme è Antonio De Palma, presidente del sindacato degliNursing Up.“Senzadi– avverte De Palma – le Case della Comunità e le Cot non potranno funzionare”. I recenti dati sui ritardi delle Case di Comunità in Lombardia riflettono un problema nazionale. A Milano sono stati assunti solo 100territoriali, contro i 900 necessari.