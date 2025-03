Napolitoday.it - Sorrento, quattro appuntamenti per la Giornata internazionale della donna

Leggi su Napolitoday.it

per celebrare la, quelli in programma a, promossi dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di.Si parte il 6 marzo, alle ore 16, con un incontro tra generazioni, presso il Centro residenziale per anziani, con la.