Gamerbrain.net - Sony lancia il Programma Beta PlayStation

Leggi su Gamerbrain.net

Interactive Entertainment ha sempre messo al centro l’innovazione e la partecipazione della community, offrendo ai giocatori la possibilità di testare in anteprima nuove funzionalità e giochi. Nel tempo, i programmidihanno rappresentato un’opportunità unica per gli utenti più appassionati, permettendo loro di sperimentare novità prima del rilascio ufficiale.Oggi,fa un ulteriore passo avanti con il, un’iniziativa pensata per rendere ancora più semplice e immediato l’accesso ai test in anteprima.Un solo account per tutte leLa novità principale delè la possibilità di registrarsi una sola volta per manifestare il proprio interesse a partecipare a diversi test futuri. In questo modo, gli utenti non dovranno più iscriversi separatamente per ogni singolotest, ma potranno essere selezionati in base ai contenuti disponibili.