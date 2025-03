Ilfattoquotidiano.it - “Sono rinato grazie a Musk. Ho il suo chip nel cervello, sento che siamo spiriti affini”: parla il primo paziente di Neuralink. Il monito del Guardian: “Una distopia in cui un miliardario può accedere ai nostri pensieri”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stupiti o terrorizzati? È intitolato così un articolo delsulla storia del” sul quale è stato impiantato ildispositivo sperimentale prodotto dadi Elonper sostituire gesti e movimenti con gli impulsi cerebrali. Nel 2016 Noland Arbaugh ha riportato una lesione del midollo spinale mentre nuotava in un lago che lo ha portato ad una paralisi dal collo in giù. All’epoca Arbaugh era uno studente universitario iperattivo e autosufficiente ma in seguito all’incidente ha dovuto faticosamente reinventare la sua vita su una sedia a rotelle e manovrando un mouth stick, una sorta di lungo pennino per bocca per soddisfare alcuni minimi desideri comunicativi.Il 2016 è anche l’anno in cui Elonha fondatola sua startup di impianti cerebrali. Arbaugh è così diventato ila ricevere il dispositivo sperimentale dell’azienda – si chiama Telepathy – nell’ambito di una sperimentazione clinica.