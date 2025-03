Quotidiano.net - Sono i cittadini i primi a frenare sui sacrifici

Roma, 5 marzo 2025 – Diceva un famoso politico americano del passato che i politiciper il dieci per cento migliori deiche rappresentano, per il dieci per cento peggiori e per l’80 per cento uguali. Il tempo, le latitudini e i sistemi elettorali sembrano non cambiare questa proporzione. Per cui oggi come ieri appare poco saggio incolpare i politici, o le istituzioni che essi rappresentano, per mancanze di cui essisolo lo specchio in cui la società si raffigura. Dare colpa all’Europa della sua latitanza nella attuale crisi internazionale senza chiedersi il motivo di questa debolezza è esercizio che mette in pace la coscienza ma lascia immutate le cose. La realtà è che l’Europa balbetta perché le opinioni pubbliche dei paesi che rappresentadeboli. Non hanno idee forti e soprattutto non possiedono la forza per poterle affermare.