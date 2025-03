Liberoquotidiano.it - "Sono brutte e uccidono gli uccelli": l'ultimo clamoroso Trump, cosa cancella dagli Usa

Nelle lande disabitate del Midwest americano, Willie il Coyote ormai da anni ha smesso di inseguire Beep Beep per assicurarsi il pasto quotidiano. Invece, se ne sta tranquillo ad aspettare alla base di una delle migliaia di tralicci delle turbine che in America producono energia elettrica sfruttando il vento, sicuro che il pasto gli cada letteralmente dal cielo sotto forma di un volatile vittima di un impatto letale con le pale della turbina. «I nostri coyote non hanno mai avuto così tanto da mangiare come in questi ultimi anni.così grassi che dovrebbero mettersi a dieta», ha scherzato il presidente Usa Donald, mentre tra i tanti ordini esecutivi siglati nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, varava anche quello che arrestava la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica tanto sul continente, quanto sulla piattaforma continentale americana dell'Oceano Atlantico.