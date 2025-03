Sommer recupero lampo | già in gruppo ma domani andrà in panchina

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nella situazione infortuni molto delicata dell’Inter, una delle assenze più pesanti è stata quella del portiere Yann, out da circa tre settimane per la frattura di una falange della mano destra. Nonostante lo svizzero sia, finora, stato ottimamente sostituito dal suo vice, lo spagnolo Josep Martinez, il titolare sta recuperando molto in fretta e filtra ottimismo sulle sue condizioni.Dopo l’operazione per riparare la frattura alla sua mano destra,ha seguito un periodo di riabilitazione che lo ha portato a tornare inin questi giorni per le sessioni di allenamento ad Appiano Gentile.: filtra ottimismo. Ce la farà per il Feyenoord?Lo svizzero ha svolto l’allenamento di oggi con un tutore alla mano e, per ora, sembra che il suo rientro tra i pali dell’Inter potrebbe avvenire prima di quanto si pensasse.