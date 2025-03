Lanazione.it - Soddisfazione nel Bsc. Verrecchia resta Azzurro

Il Consiglio federale della Fibs ha nominato i componenti degli staff delle Nazionali: Paolo, manager della prima squadra di softball del Bsc Grosseto, è stato confermato come coach dell’Italia under 15, insieme a Dante Di Lauro ed Elisa Grifagno, Stefano Filippi come pitching coach e Maristella Perizzolo come head coach. "Essere riconfermato nello staff della Nazionale under 15 – commenta Paolo– è per me un grande motivo di orgoglio e. Dopo l’elezione del nuovo presidente federale, Marco Mazzieri, la scelta di confermare in blocco tutto lo staff è un segnale importante: significa che il lavoro svolto è stato apprezzato e che la serietà e la dedizione di tutti noi sono state riconosciute. Ora ci attende una sfida entusiasmante: il Mondiale in Italia, tra Caronno e Legnano.