Ilrestodelcarlino.it - Smog da bollino rosso in Emilia-Romagna: blocco del traffico e limitazioni, da quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 marzo 2025 – Ancoraper loin. Dopo l’allerta scattata mercoledì 26 febbraio, le misure emergenziali saranno adottate in tutta la regione anche giovedì 6 e venerdì 7 marzo. Leriguarderanno lo stop dei veicoli fino ai diesel Euro 5 compresi e non solo. I dati di Copernicus Misure emergenziali:scattano Misure emergenziali:diesel euro 5 ma non solo Quali sono le misure sempre attive fino al 31 marzo 2025 I dati di Copernicus Copernicus, programma di osservazione della Terra dell'Unione europea, ha raccolto i dati sulle tendenze della qualità dell'aria. Ci fa sapere quindi che all'inizio di marzo 2025, un sistema di alta pressione sull'Europa ha creato condizioni atmosferiche stabili, influenzando la qualità dell'aria in tutto il continente.