Liberoquotidiano.it - "Smentite le illazioni del Fatto quotidiano". Meloni all'Anm, clamoroso a Palazzo Chigi

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Non mi aspettavo di più e non lo considero un fallimento, lo considero un momento di chiarezza per la prosecuzione della nostra attività, per le nostre volontà di arrivare alla gente, di farci capire". Cesare Parodi, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, commenta così a caldo l'esito dell'incontro con il governo appena uscito da. Il vertice sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere è durato oltre 2 ore: presenti la premier, Giorgiae la delegazione dell'Anm, guidata dal presidente Parodi. Per l'esecutivo presenti alla riunione anche i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini oltre al ministro della Giustizia, Carlo Nordio e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. "Credo non sia stato inutile, perché abbiamo avuto modo di spiegare nel dettaglio le ragioni specifiche, tecniche, giuridiche che ci portano assolutamente a non condividere questa riforma.