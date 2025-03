Ilgiorno.it - SiVinceTutto Superenalotto: estrazione di oggi mercoledì 5 marzo 2025

Milano –Attesa per l’deldi. Il concorso speciale Sisal si gioca ognie assegna il montepremi settimanale in una sola(anche se nessuno centra il “6”): vince chi indovina dai 2 ai 6 numeri della sestina vincente. Il costo di una giocata minima è di 5 euro. Articolo in aggiornamento I numeri vincenti diLe quote diCome viene ripartita la vincita I numeri vincenti diQuesti sono i numeri vincenti del concorsodi: Le quote dipunti 6: punti 5: punti 4: punti 3: punti 2: Come viene ripartita la vincita Il montepremi totale, pari al 60 per cento della raccolta di ciascun concorso, viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni: il 32,2 per cento alle vincite di prima categoria (chi indovina tutti e 6 i numeri); il 3,4 per cento alle vincite di seconda categoria (correttamente pronosticati 5 numeri); il 8,2 per cento alle vincite di terza categoria (4 numeri); il 31,0 per cento alle vincite di quarta categoria (3 numeri); il 25,2 per cento alle vincite di quinta categoria (2 numeri).