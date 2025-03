Ilveggente.it - Sinner, scambio di regali con Vlahovic: a chi è andata meglio

Jannik, alla fine del pranzo c’è stato unodicon Dusan: l’azzurro ha ricevuto un gadget piuttosto “insolito”.C’è sempre un buon motivo per andare a Torino. E lo sa bene Jannik, che all’ombra della Mole ha vinto la sua prima edizione delle Atp Finals e che si reca spesso nel capoluogo del Piemonte per un motivo ben preciso. Lo frequenta perché è alla Continassa, più precisamente al JMedical, che viene seguito per quanto riguarda la parte sanitaria. Conosce bene anche l’hotel ufficiale bianconero perché vi soggiorna quando, per l’appunto, ha necessità di essere ricevuto presso la prestigiosa struttura torinese.dicon: a chi è(AnsaFoto) – Ilveggente.itNel fine settimana, però, durante il suo ennesimo soggiorno ai piedi delle Alpi, è accaduto qualcosa di molto speciale.