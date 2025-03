Ilveggente.it - Sinner, nuova svolta in classifica: è successo davvero

Leggi su Ilveggente.it

in. Nonostante i tre mesi di stop l’italiano ha un piede e mezzo dentro al torneo. Lo rivedremo in campo solamente nel prossimo mese di maggio, a Roma probabilmente, agli Internazionali che lo scorso anno ha saltato per infortunio. E magari lo si potrebbe vedere in giro per l’Italia, come quei tifosi che se lo sono ritrovati davanti in un’area di servizio a Torino e che ovviamente gli hanno chiesto una foto.in: è(Lapresse) – Ilveggente.itIl numero uno al mondo del tennis, Jannik, si sta allenando per confermarsi il più forte dopo essersi messo alle spalle quello che sicuramente è stato uno dei periodi più difficili della sua vita professionale. Ha giocato, ha lavorato, con una spada di Damocle che gli pendeva sulla testa, quella di una squalifica che poi come sappiamo è arrivata.