Sinner e Vlahovic sigillano la loro amicizia con il pranzo e lo scambio di regali all’Hotel de la Juventus

2025-03-03 18:01:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Il tennista italiano Janniknumero 1 mondiale e affezionato a confessare AC Milanouncon il serbo condiviso questa domenica Dusangiocatore delper conoscerlo di persona e sigillare la suacon a Exchange di.In precedenza,avevano già mantenuto il contatto attraverso i social network, ma non si erano mai incontrati di persona, fino a questa domenica, secondo “La Gazzetta Dello Sport”, Hanno pranzato alHotel (J Hotel), noto dal tennista che esegue il suo follow medico presso le strutture sportive del “Vechia Signora”.Lì hanno tenuto un incontro di circa due ore, in cui il numero uno al mondo ha presentato una racchetta al calciatore, che in cambio gli ha dato una camicia da club Torino nonostante il fatto chesia riconosciuto seguace di uno dei grandi rivali del “Bianconeros” come Milano.