Secoloditalia.it - “Sindacati cancro dell’Italia”: per questa frase un sindaco marchigiano (di Filottrano) rischia il processo

Galeotto fu un post pubblicato da Luca Paolorossi sul proprio profilo Facebook, prima che diventassedi, località delle Marche celebre per le bellezze gastronomiche e paesaggistiche.“”: il post incriminatoIl primo cittadino del comune dell’Anconetano, 52 anni, sarto e imprenditore,infatti unper diffamazione deiitaliani: aveva postato sui social, il 16 gennaio 2024, un intervento nel quale prendeva di petto iusando termini pesanti e insulti e scrivendo che Cgil-Cisl-Uil “sono ild’Italia”. Parole che avevano innescato la denuncia da parte della segretaria generale e legale rappresentante della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, la quale si era sentita offesa per la categoria che rappresenta.Leggi anchePerché i 200 euro in più mensili ai dipendenti pubblici sono stati rifiutati? Citofonare LandiniRissa in consiglio comunale a Terni, Bandecchi recidivo: non mi pento, anzi lo rifarei con più violenzaLuca Paolorossi è conosciuto come il sarto dei vip Ildise la caverà con un risarcimento danni?Il prossimo 14 marzo è stata fissata ad Ancona l’udienza predibattimentale davanti alla giudice Francesca Pizii.