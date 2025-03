Ilrestodelcarlino.it - Silvia Macchioni morta a 19 anni per una grave malattia

Scandiano (Reggio Emilia), 5 marzo 2025 – Grande sgomento e dolore a Chiozza ha suscitato la prematura morte di, vinta a soli 19da unasi è spenta all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea. I suoi famigliari a Chiozza operano nell’agricoltura e sono molto conosciuti. La ragazza aveva frequentato l’istituto superiore alberghiero Motti a Reggio. La 19enne la scorsa estate aveva lavorato, per alcuni mesi, al supermercato Sigma di Salvaterra di Casalgrande. Purtroppo era stata poi scoperta la. I funerali della giovane sono stati fissati per domani mattina con la partenza del corteo funebre in programma alle 9.45 dalle camere ardenti dell’ospedale Magati di Scandiano per raggiungere in seguito la chiesa di Chiozza dove, alle 10, sarà celebrata la Santa Messa.