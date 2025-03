Thesocialpost.it - Silvia è morta così a soli 19 anni: una battaglia durissima, la sua storia ha commosso l’Italia

Leggi su Thesocialpost.it

La comunità di Chiozza di Scandiano è sconvolta dalla prematura morte diMacchioni, una giovane di 19molto conosciuta nella zona. La sua famiglia, che gestisce un’azienda agricola, è radicata da tempo anche a Casalgrande. La tragica notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione tra amici, conoscenti e cittadini, con tanti messaggi di cordoglio che hanno attraversato il paese. Anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Nasciuti, ha voluto esprimere la propriadarietà alla famiglia in questo difficile momento.Leggi anche: Firenze, frontale tra due auto sul by pass del Galluzzo:una donna di 37, che si dedicava agli studi e al lavoro, era stata diagnosticata con una grave malattia lo scorso novembre. Nonostante le cure e il sostegno costante dei suoi cari, la malattia ha avuto un esito fatale in breve tempo.