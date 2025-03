Ilgiorno.it - Sicurezza stradale. Stretta su monopattini e bici elettriche . Sequestri e sanzioni

Era uno degli obiettivi della Polizia Locale di Legnano per il 2025 e le prime verifiche confermano la necessità di un intervento in questa direzione: nell’ambito dei controlli sulla, la Polizia Locale ha infatti effettuato un lavoro specifico in queste ultime settimane per verificare il rispetto delle regole tecniche e disui mezzi di micromobilità elettrica e sulleclette. Un gran numero di cosiddette “clette” in circolazione, ad esempio, sono in realtà ciclomotori elettrici non omologati, che sono tutt’altra cosa rispetto ai mezzi a pedalata assistita. Questi veicoli si muovono per le nostre strade senza alcuna autorizzazione, senza obbligo del casco e senza targa. Allo stesso modo, alcune e-bike circolano dopo che il limitatore di velocità è stato sbloccato, permettendo così di superare i 25 chilometri orari.