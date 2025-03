Corrieretoscano.it - Sicurezza in Europa, Mazzeo: “Strada indicata da piano di Von Der Leyen non è la migliore”

in, Antonio, Pd, presidente Consiglio regionale della Toscana, nonché vicepresidente della delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni, interviene sul‘ReArm’ da 800 miliardi presentato dalla presidente Commissione Ue Ursula Von Der.“L’ha bisogno di, ma ladalReArm Europe di Ursula Von Dernon è la. Serve una vera difesa comune europea, non una corsa agli armamenti nazionali finanziata, tra l’altro, con i fondi di coesione. Risorse fondamentali per la crescita, l’istruzione, la sanità e le infrastrutture non possono essere dirottate senza una strategia chiara”.Prosegue: “Ilpresentato aumenta di fatto la spesa militare dei singoli Stati senza garantire una reale interoperabilità tra le forze armate.