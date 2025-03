Laprimapagina.it - Sicurezza a Perugia, la sindaca Ferdinandi: “Servono più agenti e un nuovo Prefetto”

Leggi su Laprimapagina.it

Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e laPubblica, svoltosi oggi, ladi, Vittoria, ha evidenziato l’impegno delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine nella tutela dellacittadina, con particolare attenzione alle aree più sensibili come Fontivegge.“Laè una priorità – ha dichiarato– e auspico che il governo nazionale dimostri maggiore attenzione, aumentando le risorse disponibili in termini die mezzi. Inoltre, rinnovo la richiesta della nomina dele sottolineo la necessità di una programmazione stabile e a medio termine, capace di gestire le emergenze e di favorire interventi strutturali”.