Thesocialpost.it - “Si rischia di rimanere folgorati”. Ikea, scatta il ritiro per il noto prodotto: l’allarme

Leggi su Thesocialpost.it

ha avviato un richiamo per alcune lampade e illuminazioni a LED da esterno appartenenti alle serie LEDLJUS, SOMMARLÅNKE, STRÅLA, SVARTRÅ e UTSUND, a causa di un problema con la spina che non rispetta uno standard di sicurezza. Questo difetto potrebbe comportare il rischio di folgorazione. La compagnia ha avvertito i clienti che possiedono questi prodotti di interromperne immediatamente l’uso e di contattareper ulteriori istruzioni.Leggi anche: Papa Francesco ha riposato bene. L’esperto: “I tempi di recupero saranno lunghi”Nel comunicato,ha spiegato che a causa di un errore di fabbricazione, la spina di alcuni dei prodotti non è conforme agli standard di sicurezza per il controllo dell’ingresso di acqua, aumentando così il rischio di incidenti elettrici. I clienti possono identificare i prodotti coinvolti grazie al nome del driver LED, alla data di produzione del driver e al nome della spina.