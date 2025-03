Tvplay.it - Si chiude con la Juve, sta per firmare un Top in difesa

Sta percon lantus. Sembrano esserci ormai tutte le condizioni per arrivare all’accordo finaleSuperata la delusione seguita all’inaspettata eliminazione con l’Empoli in Coppa Italia, lantus è tornata immediatamente alla vittoria. Il 2-0 contro il Verona, ottenuto con i gol di Thuram e Koopmeiners, ha permesso ai bianconeri, oltreché di consolidare il quarto posto, anche di portarsi a -6 dalla prima posizione occupata dall’Inter.Sicon la, sta perun Top in– Tvplay.it (Foto Ansa)Una situazione di classifica che apre scenari fino a poche settimane fa impensabili per lache, negli ultimi tre mesi della stagione, dovrà disputare solo le ultime 11 partite di Serie A. La prossima, contro l’Atalanta in casa, può permettere ai bianconeri di agganciare già il terzo posto in caso di un’ulteriore la vittoria, la sesta consecutiva da febbraio.