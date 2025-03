Biccy.it - Showgirl furiosa scartata da Ne Vedremo Delle Belle: “Se qualcuna cade dalle scale..”

Carlo Conti questa mattina si è collegato in diretta su Instagram con Alfonso Signorini dove ha colto la palla al balzo per parlare di Ne, il nuovo programma di Rai1 che vede diecisfidarsi fra loro.“Sono pronto a tornare con Ne, sono dieci soubrette. Questo è un format nuovo che avevamo nel cassetto da tanto tempo, ora c’era un po’ di spazio e abbiamo detto ‘sperimentiamo!’. Tra l’altro andando il sabato sera contro la corazzata di Maria De Filippi. Così si capisce se il prodotto c’è. Preferisco andare un giorno difficile e fare un buon risultato piuttosto che un giorno facile.. Mi interessa capire se il prodotto c’è. L’idea è stata quella di rimettere in gioco tutte queste stelle del varietà in un varietà che manca in televisione. Però useremo un linguaggio moderno, ovvero il talent”.