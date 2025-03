Viterbotoday.it - Sgombero a San Faustino, secondo atto. Un occupante: "In quella casa i miei sacrifici, pianti e risate" | FOTO

Leggi su Viterbotoday.it

Proseguono le operazioni legate allodelle case popolari occupate nel quartiere Sandi Viterbo. Da questa mattina, 5 marzo, gli ex inquilini hanno la possibilità di recuperare i mobili e gli oggetti più pesanti, che non erano riusciti a portare via il 27 febbraio. Il tutto si.