Sfide e scenari dell’economia. Ecco le aziende che corrono di più

di Marco Principini Prende il via quest’anno la prima edizione di Top 500 Modena, l’analisi dei bilanci delle principalidel territorio. L’inserto, che sarà allegato gratuitamente al Carlino il 7 marzo, è stato realizzato da PwC Italia, dal Dipartimento di Economia ’Marco Biagi’ dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, da Confindustria Emilia Area Centro in collaborazione con Il Resto del Carlino e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Modena. L’inserto sarà presentato domani, 6 marzo, in anteprima, dalle 15,30, all’Auditorium Marco Biagi di Modena (Largo Marco Biagi 10 a Modena) durante un appuntamento che fornirà una panoramica delle realtà imprenditoriali modenesi, con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime