Sesso soldi e diritti

L'ultima trovata del politicamente corretto rischia di trasformarsi nell'apoteosi del politicamente scorretto. Parliamo della destinazione turistica LGBTQ+ friendly (cioè amichevole nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e transessuali, queer e altre identità), con tanto di certificato e bollino di riconoscimento. Si tratta di un protocollo per gli operatori turistici ideato da un gruppo privato, protocollo avallato (ecco la novità) dalla Regione Emilia-Romagna. In estrema sintesi, per avere il patentino in questione, hotel e affini devono garantire l'inclusività negli ambienti di lavoro, devono partecipare a corsi di formazione orientati all'accoglienza dei viaggiatori LGBTQ+ e devono creare pacchetti e itinerari specifici. L'ultimo punto, cioè l'offerta specifica per quel tipo di pubblico, è l'unico che ha effettivamente senso, sia pure in una logica di mercato.