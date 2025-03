Anteprima24.it - Servizi comunali, nuove tariffe al Comune di Montoro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiCon delibera di giunta n. 30 del 24 febbraio 2025 sono state approvate leper alcuni deierogati alla comunità deldi.Per idedicati alla scuola sono state riviste lerelative alo di trasporto per l’anno 2025/2026, lo stesso per ilo mensa. Leentreranno in vigore a partire da settembre 2025.L’amministrazione comunale, ha rimodulato i costi di “a domanda individuale” che erano fissati su base unitaria (costo ticket mensa e trasporto scolastico), stabilendo invece contributi diversificati in base alle condizioni economiche degli utenti e individuando le relative fasce reddituali.«È la prima volta che si utilizza la verifica dell’ISEE per individuare la fascia di reddito ed il corrispettivo ticket da pagare – commenta il sindaco Salvatore Carratu’– nessuno vuole eliminare il diritto allo studio.