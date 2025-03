Ilrestodelcarlino.it - "Serve il rinnovamento. Ma non metteremo in discussione i ruoli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Andrea Montalbini, consigliere comunale e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, è uno dei candidati coordinatori comunali del partito. È vero che lei è espressione dell’area riferita ai Baldelli? "La nostra unica corrente si chiama Giorgia Meloni. Posso però dire che con alcune persone, come Davide Delvecchio, Pierino Cecchini, Angelo Bertoglio, Lucia Tarsi, Giorgio Pucci, Francesca Sorcinelli, c’è una comune visione del partito. La mia candidatura gode di un sostegno trasversale". Il congresso è diviso per il malcontento di alcuni penalizzati nell’attribuzione dei? "Non c’è dubbio che alcuni siano stati penalizzati. Delvecchio, ad esempio, è stato importante non solo per il risultato elettorale (è arrivato terzo) ma perché non faceva parte dello storico bacino della destra, pur essendo sempre stato un leale alleato del centrodestra.