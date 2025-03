Ilrestodelcarlino.it - Serughetti e ’Potere di altro genere’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi alle 17.30 alla libreria Libraccio, in piazza Trento Trieste a Ferrara, la conferenza delle donne democratiche ospiterà Giorgiaper presentare il suo ultimo librodigenere. Donne, femminismi e politica’, edito da Donzelli. Dialogheremo con l’autrice Giada Zerbini e Ilaria Baraldi. Giorgiainsegna filosofia politica all’Università di Milano-Bicocca. Si occupa di genere e teoria politica e sociale. Collabora come editorialista con il quotidiano ’Domani’. Tra le sue pubblicazioni, ’Libere tutte. Dall’aborto al velo, donne nel nuovo millennio’ (con C. D’Elia, minimum fax, 2021); ’Il vento conservatore. La destra populista all’attacco della democrazia’ (Laterza, 2021) e ’La società esiste’ (Laterza, 2023). "La nomina di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio – spiegano gli organizzatori – ha inaugurato in Italia il primo governo con a capo una donna.