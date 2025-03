Sport.quotidiano.net - Serie D. "La Civitanovese può mettersi in salvo»

Trend e numeri assolutamente da migliorare, ma anche qualche certezza da cui ripartire. Racconta questo il cammino attuale della, reduce dal pareggio interno contro la Vigor Senigallia e proiettata alla trasferta sul campo dell’Isernia. I rossoblù, insieme con il Sora, hanno centrato il maggior numero di pareggi, ben 11, ed hanno il secondo peggior attacco del torneo, con soli 20 gol realizzati. C’è chi ha fatto notare, non a torto, come negli ultimi tre incontri gli attaccanti rossoblù non siano mai andati a segno. Prima dello 0-0 contro la Vigor, infatti, i rivieraschi avevano vinto a Castelfidardo grazie ad una rete di Diop e pareggiato con l’Ancona mediante il colpo di testa di Passalacqua. In entrambi i casi, parliamo di due centrali difensivi. Il capocannoniere della squadra adriatica è Marco Bevilacqua, che ha messo a segno 4 gol.