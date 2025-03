Sport.quotidiano.net - Serie d. FolloGavo, c’è un clima di fiducia. Pignat: "Siamo tutti, stiamo facendo bene»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lae le prestazioni ci sono, arriveranno anche i punti: è questa la via da seguire secondo Alberto. Da quando è tornato al 100% il Follonica Gavorrano ha ottenuto una buona striscia di risultati positivi. Alberto, mediano o all’occorrenza difensore, analizza il momento dei biancorossoblù. "Sapevamo che con l’Ostia era una partita difficile, loro sono un’ottima squadra – spiega–. Sono partiti con altre aspettative come noi e come noi si sono ritrovati in una situazione complicata. Noi l’abbiamo approcciata, abbiamo trovato il gol, ma inconsciamente ci sia abbassati troppo. Nel secondo tempo abbiamo perso il pallino del gioco, pur avendo un paio di palle per segnare. Ci manca ancora quel qualcosina per arrivare alla vittoria. In questo momento cie facciamo prestazioni buone.