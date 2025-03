.com - Serie D / Buon Compleanno Ancona: 120 anni di storia

Il 5 marzo di 120fa, in un magazzino del teatro Delle Muse, nasceva la squadra di calcio con la tipica maglia rossa. Da lì in poi, una scalata (e pure discese) dietro l’altra. Una squadra che ha vissuto di tutto. Dalle promozione in B, in A passando per la Coppa Italia fino all’inferno dei fallimenti. Tanti nomi illustri dal compianto Gigi Simoni a Maurizio Ganz, Pandev, Hubner, cobra Tovalieri, Condor Agostini e tanti altri passando per l’indimenticabile formazione del ‘92 della primaA. Tanti ricordi costellati da cocenti delusioni. Ora, la rinascita in D con ancora in prima fila tre bandiere del 92: Gadda, Bruniera e l’allora mister Guerini, 5 marzo 1905. Una data marchiata a fuoco per tutti gli appassionati e tifosi dei colori biancorossi della prima squadra del capoluogo.