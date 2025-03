Sport.quotidiano.net - Serie C. La Pro Patria affianca Caniato a Sala in panchina: "Porto esperienza per centrare l’obiettivo salvezza»

BUSTO ARSIZIO (Varese) È l’ex portiere Massimilianoil nuovo responsabile della prima squadra della Pro, che affiancherà Massimoper il decisivo scorcio finale del campionato diC, a cominciare dalla delicatissima trasferta di domenica a Trento., ex portiere dei tigrotti così come di Inter, Torino, Monza e Udinese è stato chiamato dal direttore sportivo Sandro Turotti perre, sprovvisto del patentino Uefa necessario per allenare inC. Sotto il profilo della gestione e della conduzione tecnica poco cambierà, con il 3-5-2 che rimarrà il principale sistema tattico di riferimento per i biancoblù. "Ho giocato in Pro- spiega-, conosco bene Massimofin dal settore giovanile. Il buon rapcon il ds Turotti e il legame con questa piazza mi hanno indotto ad accettare questa avventura.