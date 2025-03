Rompipallone.it - Serie A, nuova rivoluzione: la decisione del Governo sorprende tutti

LaA è pronta ad una: interviene il, ecco cosa accadrà adessoLaA ed il calcio italiano respirano e sono pronti a cambiare ancora. Unaè ormai alle porte, complice l’intervento delsceso in campo per aiutare i club nostrani. Probabilmente ha inciso una campagna europea fin qui decisamente sconcertante, molto deludente.Fatto sta che ora arriva una norma che può dare ossigeno alle società, oltre naturalmente agli introiti. Come svelato da La Repubblica, infatti, è pronto, infatti, l’atto parlamentare in cui viene chiesto aldi modificare il divieto in vigore circa pubblicità alle scommesse da parte del mondo dello Sport. Un decreto che entrò in vigore nel 2018, firmato dall’allora ministro del Lavoro Luigi Di Maio.A, via libera dalla commissione Cultura del Senato: tornano gli sponsor sulle scommesseLa commissione Cultura del Senato dovrebbe dare il suo via libera domani: e così gli sponsor legati al mondo delle scommesse potranno tornaremente a far capolino sui cartelloni pubblicitari all’interno degli impianti da gioco.