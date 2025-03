Sololaroma.it - Serie A, le designazioni della 28ª giornata: Empoli-Roma a Di Bello

Leggi su Sololaroma.it

I prossimi 8 giorni saranno decisivi per la stagione. Domani, giovedì 6 marzo, è in programma l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Club (ritorno al San Mamés il 13), mentre domenica i giallorossi affronteranno l’nella 28ªdiA. La squadra di Ranieri arriva da quattro vittorie consecutive in campionato e ha l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa, con il sesto posto che dista solamente quattro punti.A, leLa LegaA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 28ªdel Campionato diA 2024/25 in programma da venerdì 7 a lunedì 10 marzo. Marco Disezione di Brindisi dirigerà, match in programma domenica 9 marzo allo stadio Castellani alle ore 18:00.