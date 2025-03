Calciomercato.it - Serie A, gli arbitri della 28esima giornata: Colombo e Sozza per i due big match

Leggi su Calciomercato.it

Domenica i due bigtra Napoli e Fiorentina ma soprattutto tra Juventus e Atalanta. Inter contro il Monza nell’anticipo del sabatoSono stati designati gliventottesimadel campionato, decimo turno del girone di ritorno, che prenderà il via venerdì con l’anticipo tra Cagliari e Genoa che sarà diretto da Fabbri.L’arbitro(LaPresse) – Calciomercato.itMilan e Inter giocano gli anticipi del sabato rispettivamente in trasferta a Lecce e in casa contro il Monza. Due sfide delicate affidate rispettivamente a Doveri e Zufferli. Domenica i due big: nel pomeriggio il Napoli ospita la Fiorentina, mentre la sera la Juve riceve l’Atalanta. Rocchi ha designato nell’ordineper le gare che mettono in palio punti scudetto. Il programma si chiude lunedì con il posticipo tra Lazio e Udinese che sarà arbitrato da Piccinini.