Unlimitednews.it - Sergio Castellitto “Eleonora Giorgi era una persona meravigliosa”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Sul set mi faceva ascoltare We are the world, We are the children”, ha raccontato l’attore e registaprima di entrare nella Chiesa degli Artisti per il funerale di. “Era una, sorridente”.xl5/tvi/mca1Unlimited News - Notizie dal mondo