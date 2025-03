Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. IL SEGRETO DEGLI ANASAZI” nuova edizione

Tornerà in libreria e fumetteria dal 21 marzo, con unae attesa, TEX. IL, la prima strenna natalizia, ormai divenuta introvabile da anni. Il volume ripropone, a colori e in grande formato, un’avventura scritta da Claudio Nizzi e illustrata da Fabio Civitelli, uno dei maggiori interpreti del personaggio creato da Gianluigi, che realizza per l’occasione una copertina inedita.Una missione archeologica, guidata dal professor Lovestock, si addentra nelle terreHopi alla ricerca dell’antico popolo scomparso. Ma il giovane capo Tumak non accetta che i bianchi calpestino le tombeantenati sepolti in quella valle ed è pronto a scatenare un massacro. Tex, chiamato in causa dallo stregone Tasupi, dovrà impedire che nella valle scorra il sangue.