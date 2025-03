Juventusnews24.com - Serena crede fermamente a quell’obiettivo: «Il traguardo è ancora possibile per la Juve, ma arrivare in questa posizione sarebbe comunque un buon risultato»

di RedazionentusNews24, ex attaccante e opinionista, ha parlato delle possibilità di scudetto della: le sue paroleAldonon si nasconde e parla delle possibilità scudetto della. Ecco la sua opinione su bianconeri espressa ai microfoni di Repubblica.PAROLE – «Lo scudetto dal punto di vista aritmetico è, mai mettere limiti alla provvidenza. Credo però che dopo una stagione cometerziun. Abbiamo visto in passato, nel campionato italiano, rimonte impossibili: l'abbiamo vinto nella stagione 85/86 in modo rocambolesco. Prima l'abbiamo avuto in mano, poi sembrava perso e con un colpo di coda siamo riusciti a vincerlo».