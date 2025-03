Dayitalianews.com - Sequestro da 400 kg di GPL da parte della Guardia di Finanza in provincia di Latina

Operazionedicontro il commercio illegale di prodotti infiammabiliUn’operazionedidiha portato aldi 400 kg di GPL trasportato senza le autorizzazioni necessarie. L’intervento, condotto dai militariCompagnia di Fondi, rientra in una più ampia attività di controllo per prevenire il commercio illecito di prodotti soggetti ad accise e garantire la sicurezza pubblica.Scoperto un carico di GPL non certificatoDurante un’operazione di monitoraggio del territorio, le Fiamme Gialle hanno individuato un mezzo che trasportava bombole di gas propano liquido. Il controllo ha subito fatto emergere gravi irregolarità, tra cui la mancanza delle autorizzazioni amministrative e l’assenza del certificato di prevenzione incendi, indispensabile per il trasporto di materiali altamente infiammabili.