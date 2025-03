Puntomagazine.it - Sequestrati oltre 1 milione di articoli per il carnevale contraffatti e/o non sicuri

Leggi su Puntomagazine.it

Napoli – Segnalati 38 soggetti alle autorità competentiNell’ultima settimana, nell’ambito di un piano straordinario di controlli volti a contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute in vista del, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestratodinon, privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi,.All’esito degli interventi dei Reparti delle Fiamme Gialle, sono state segnalate 33 persone alla locale Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, per un massimo di 30.000 euro.Altre 5 sono state denunciate alle competenti Autorità Giudiziarie, a vario titolo, per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione.