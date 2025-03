Lapresse.it - Separazione carriere: Meloni, punta a garantire vera parità fra accusa e difesa

Roma, 5 mar. (LaPresse) – “La riforma costituzionale sulla giustiziaa raggiungere un obiettivo di sistema e che finora il sistema non ha raggiunto. L’articolo 111 della Costituzione ci dice che ‘il giusto processo’ è quello che si ‘svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di, davanti a giudice terzo e imparziale’. Il giusto processo si attua, in contradditorio, davanti ad un giudice che non deve solo essere terzo, ma che deve anche apparire terzo. È esattamente ciò che intendiamo fare noi con questa riforma, che prevede lafra chie chi giudica e cheunaprocessuale fra”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgiain occasione all’incontro a palazzo Chigi con i vertici dell’Unione delle Camere penali per discutere della riforma che prevede ladelletra giudici e pm e l’istituzione di un doppio Csm e di un’Alta corte disciplinare.