Separazione carriere, ANM: "Al Governo chiediamo più rispetto per i magistrati"

La giunta dell’Associazione Nazionale(ANM) ha incontrato a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per discutere della riforma della giustizia. Questa riforma prevede ladelletra giudici e pubblici ministeri, l’istituzione di un doppio Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e di un’Alta Corte Disciplinare. Tutti e dieci i componenti della nuova giunta dell’ANM indossavano una coccarda tricolore, simbolo dell’Italia unita, come spiegato dal presidente del sindacato delle toghe, Cesare Parodi. Le toghe guidate dal neo presidente dell’ANM, Cesare Parodi“È stato un incontro lungo, con un ampio scambio di opinioni, ma non ha portato a sostanziali modifiche delle nostre posizioni né di quelle del. Tuttavia, è stato utile per spiegare nel dettaglio le ragioni tecnico-giuridiche che ci portano a non condividere questa riforma.