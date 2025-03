Formiche.net - Sempre più Golden Power. E il governo apre al tagliando

Nei primi due mesi di quest’anno sono state notificate 122 operazioni allo scrutinio della presidenza del Consiglio per l’esercizio del: 20 riguardano la difesa e la sicurezza nazionale. Nello stesso periodo del 2024 le notifiche erano state 89, c’è stata quindi l’espansione di un terzo. Lo ha detto il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Numeri snocciolati ieri in occasione della presentazione della Relazione annuale 2024 sulla politica dell’informazione per la sicurezza.I numeri della relazioneLa relazione indica che nel 2024 le notifiche pervenute sono state 660, con un aumento del 14% rispetto al 2023 (577 notifiche). Per quanto riguarda gli esiti dei procedimenti, si è fatto ricorso per due volte all’esercizio dei poteri speciali nella massima forma, in un caso, dell’opposizione alla realizzazione di una specifica operazione di acquisizione di una società target italiana e, nell’altro, del veto alle delibere societarie assunte dai notificanti.