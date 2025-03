Bergamonews.it - Sempre più donne alla guida dei trasporti targati Arriva. E il gap salariale tra autisti è sotto l’1%

Bergamo. Attuare una strategia aziendale che favorisca il necessario cambiamento culturale all’interno dell’organizzazione.Italia ha conseguito la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, un riconoscimento delle iniziative adottate dal Gruppo per ridurre il divario di genere in azienda. “Il traguardo – scrive l’azienda – attesta il nostro impegno nel garantire pari opportunità di crescita, equità, politiche inclusive per la gestione delle diversità di genere e misure a tutela della maternità”.“La certificazione dimostra l’efficacia delle nostre politiche in tema di parità di genere, anche considerando come il settore deisia storicamente a prevalenza maschile – afferma Angelo Costa, amministratore delegato diItalia -. Non un traguardo, ma un punto di partenza da cui ambire a faremeglio”.