Sei ore di scuola in più per un bimbo iperattivo | la mamma non ci sta

Tempo di lettura: 2 minutiDue giorni in più alla settimana ma sempre tre ore al giorno e non l’orario completo come auspicava la: passa da 9 a 15 ore alla settimana il totale delle ore di lezione per l’alunno di quinta elementare autistico edi Marano, in provincia di Napoli. Come richiesto dal ministro Valditara, oggi si é svolto il gruppo di lavoro operativo finalizzato alla reintegrazione dell’orario che però non ha portato ai risultati sperati dalladell’alunno: il bambino di Marano dovrà quindi lasciare l’istituto alle 11,30.“Continuano a parlare di inserimento graduale – dichiara la, che si dice in disaccordo e protesta – ma ormai siamo a marzo, e tra le festività pasquali e altri giorni festivi, restano effettivamente una quarantina di giorni di