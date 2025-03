Unlimitednews.it - SeeSafe Innovation, Paolo L. Bonaveri è il nuovo Direttore delle Comunicazioni e PR

ROMA (ITALPRESS) –, azienda che opera nel settore tech-ai e in particolare nella nautica da diporto e commerciale, ha annunciato in una nota la nomina diL.qualeconsulente con l’incarico diPubbliche Relazioni della società, a partire da questa settimana.lavora a stretto contatto con Austech Italy, suo principale azionista, e con il professor Marco Marcon, uno dei suoi soci fondatori. Austech è una società tecnologica, con 30 anni di esperienza, che collabora con il Governo italiano per produrre e implementare sistemi di sicurezza avanzati per ambienti complessi e ad alto rischio.– foto ufficio stampa–(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo