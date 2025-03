Ilgiorno.it - Scuole, palestre e pista ciclabile: "Cantieri al via"

Il primo progetto è stato avviato, un paio di settimane fa, con l’apertura deiall’interno del Parco comunale del cimitero, che resterà chiuso per circa cinque mesi: gli altri partiranno entro il 31 marzo, per realizzare l’ampia rigenerazione urbana del quartiere San Carlo, grazie al piano Pnrr “Scuola Patellani“, per un contributo statale di ben 5 milioni di euro. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno le primezzazioni degli impianti scolastici sportivi, dei comparti didattici e degli spazi all’aperto municipali previsti: a cominciare dalla palestra dell’elementare “Enrico Romani“ di via Don Sturzo, vicina al Parco del cimitero. A seguire, gli interventi inizieranno nella grande struttura scolastica della media comunale “Benzi-Manzoni“ di via Patellani: qui, i lavori interesseranno, prima di tutto, i locali dove sono ospitate leciviche di Bresso per proseguire, con la fine dell’anno scolastico, nel settore delle aule.