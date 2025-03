Ilrestodelcarlino.it - Scuola, sociale e opere pubbliche. Ok al Bilancio, ecco le novità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grottazzolina, ok aldi previsione 2025-2027, in cui sono previsti investimenti per lae il. Il sindaco Alberto Antognozzi ha annunciato come prima cosa che sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno Imu, Irpef e Tari, mentre hanno subito un lieve aumento alcuni servizi a domanda individuale. "Ilprevede uscite per circa 2 milioni e mezzo di euro di spese correnti – spiega Alberto Antognozzi – di cui circa 670.000 euro per il personale e 360.000 euro per la gestione dei rifiuti. Abbiamo aumentato fino a 255.000 la spesa per ile per la224.000 euro. In queste voci troviamo tante misure di sostegno alle famiglie e alle situazioni di disagio che sono state confermate e potenziate. Sono stati investiti 390.000 euro per la manutenzione di strade, parchi, cimitero, utenze di pubblica illuminazione, edifici pubblici e scolastici.