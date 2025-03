Secoloditalia.it - Scuola, obbligato a salire la scala arcobaleno, 13enne si rifiuta e viene punito. Suor Monia: distinguere rispetto da ideologia pericolosa

Il gesto, simbolico quanto eclatante, del ragazzino di terza media (a quanto sembra un immigrato di cultura cattolica e forse simbolo di una integrazione riuscita) che in unadi Verona si èto di percorrere laintestata ai diktat Lgbt, continua a tenere banco. Quella nota disciplinare inferta dallaallo studenteper essersito di percorrere unadecorata con i colori dell’, solleva interrogativi inquietanti sul ruolo dell’educazione e sulla libertà di pensiero nelle istituzioni scolastiche. Lain questione era stata inaugurata nella Giornata internazionale contro l’omofobia, con l’intento dichiarato di promuovere i valori “ecumenici” della cultura Lgbt. Tuttavia, l’imposizione di tali simboli, e l’obbligo implicito di aderirvi senza possibilità di dissenso, non possono non rappresentare una forma sottile di coercizione ideologica.